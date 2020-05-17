Gezi teknesi yandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gezi teknesi yandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gezi teknesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Gezi teknesi yandı
17.05.2020 03:12 | Son Güncelleme: 17.05.2020 03:13

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gezi teknesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Karagözler Mahallesi'ndeki tersanede tadilat amacıyla bulunan Osman K'ye ait 14 metre uzunluğundaki "You Are Life" isimli ahşap gezi teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tekneden yükselen dumanı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında tekne kullanılamaz hale geldi.

Gezi teknesi yandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu Haber
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Haber
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
İran'da ordu çekirge istilasına karşı harekete geçiyor Haber
İran'da ordu çekirge istilasına karşı harekete geçiyor
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke Haber
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
Yasağa bir saat kala karşıdan karşıya geçen genç kız, canından oldu Haber
Yasağa bir saat kala karşıdan karşıya geçen genç kız, canından oldu
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
5 çocuk annesi talihsiz kadın, 5 yıldır sokağa çıkamıyor
5 çocuk annesi talihsiz kadın, 5 yıldır sokağa çıkamıyor
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü
Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek
Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı
Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı
Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı
Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı
Antalya'da yumurta pişirirken orman yangını çıkaran kişi gözaltına alındı
Antalya'da yumurta pişirirken orman yangını çıkaran kişi gözaltına alındı
ABD'de ilk koronavirüs vakasının Şubat ayında değil Aralık'ta görüldüğü iddia edildi
ABD'de ilk koronavirüs vakasının Şubat ayında değil Aralık'ta görüldüğü iddia edildi
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Meral Akşener Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ersin Korkut Şahan Gökbakar Tuba Büyüküstün
Spor Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Adana Bakan Antalya Gaziantep
Şu an buradasınız: Gezi teknesi yandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 04:01:18. #1.14#
title