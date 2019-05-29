Gezi Parkı" Protestoları: Ne Olmuştu?

Gezi Parkı" Protestoları: Ne Olmuştu?

2013 yılının Mayıs ayında Taksim Gezi Parkı'nda başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayıldı.

2013 yılının Mayıs ayında Taksim Gezi Parkı'nda başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayıldı. DW Türkçe, Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümünde Türkiye gündemini sarsan süreçte yaşananları derledi.


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