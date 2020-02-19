Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada beraat ve tahliye edildikten sonra yeniden gözaltına alınan...
Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada beraat ve tahliye edildikten sonra yeniden gözaltına alınan Osman Kavala, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
19.02.2020 23:06 | Son Güncelleme: 19.02.2020 23:06
Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada beraat ve tahliye edildikten sonra yeniden gözaltına alınan Osman Kavala, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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