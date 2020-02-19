Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada beraat ve tahliye edildikten sonra yeniden gözaltına alınan...
Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada beraat ve tahliye edildikten sonra yeniden gözaltına alınan Osman Kavala, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
19.02.2020 22:14 | Son Güncelleme: 19.02.2020 22:14
Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada beraat ve tahliye edildikten sonra yeniden gözaltına alınan Osman Kavala, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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