Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava

08.10.2019 11:22

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın dördüncü duruşması başladı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Osman Kavala ile 8 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmayı, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Almanya, Norveç, Kanada, İrlanda ve Fransa İstanbul Başkonsolosları, ABD ve Hollanda konsolosluk görevlileri, İsviçre, Danimarka ve İrlanda Büyükelçilik temsilcileri, Uluslararası Af Örgütü, İngiltere ve Galler Bölgesi Barosu, Uluslararası Barolar Birliği temsilcileri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ile HDP'li ve CHP'li bazı milletvekilleri de takip ediyor.

Yoklamanın ardından başlayan duruşmada, tanıklar dinlenilecek.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 657 sayfalık iddianamede, Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık ve 746 müşteki bulunuyor.

İddianamede, sanıkların, 2011'den itibaren yönlendirme yaptıkları, 2013'te meydana gelen olayların ve eylemlerin finansmanıyla koordinasyonunu sağladıkları belirtilerek, tüm sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Bazı sanıkların da "mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "nitelikli yağma" ve "nitelikli yaralama" gibi suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın, "mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el degˆis¸tirmesi, kasten yaralama, neticesi sebebiyle agˆırlas¸mıs¸ yaralama, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet ve nitelikli yagˆma" suçlarından 612 yıldan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA