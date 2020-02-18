Gezi Parkı olaylarına ilişkin 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın yargılandığı davada tüm sanıkların...
Gezi Parkı olaylarına ilişkin 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın yargılandığı davada tüm sanıkların beraatine, tutuklu sanık Osman Kavala'nın ise tahliyesine karar verildi.
18.02.2020 15:01 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:01
Gezi Parkı olaylarına ilişkin 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın yargılandığı davada tüm sanıkların beraatine, tutuklu sanık Osman Kavala'nın ise tahliyesine karar verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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