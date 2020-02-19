: Gezi Parkı olayları davası, İYİ Parti'deki istifalar

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin düzenlediği toplantı Mustafa Destici'nin açıklaması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı.
19.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:38
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin düzenlediği toplantı
Mustafa Destici'nin açıklaması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı.
Kaynak: AA