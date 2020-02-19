Gezi Parkı olayları davası, İYİ Parti'deki istifalar
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Gezi Parkı olayları davası, İYİ Parti'deki istifalar

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin düzenlediği toplantı Mustafa Destici'nin açıklaması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı.

19.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:38
Gezi Parkı olayları davası, İYİ Parti'deki istifalar

BBP Genel Başkanı 'nin düzenlediği toplantı

Mustafa Destici'nin açıklaması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Gezi Parkı olayları davası, İYİ Parti'deki istifalar
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