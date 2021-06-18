Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında Berkin Elvan'ın yaralanıp hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada, sanık polis memuru F.D. 16 yıl 8 ay...
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Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında Berkin Elvan'ın yaralanıp hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada, sanık polis memuru F.D. 16 yıl 8 ay...

Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında Berkin Elvan'ın yaralanıp hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada, sanık polis memuru F.D. 16 yıl 8 ay...
Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında Berkin Elvan'ın yaralanıp hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada, sanık polis memuru F.D. 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında Berkin Elvan'ın yaralanıp hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada, sanık polis memuru F.D. 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında Berkin Elvan'ın yaralanıp hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada, sanık polis memuru F.D. 16 yıl 8 ay... - Haberler
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