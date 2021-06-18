Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında Berkin Elvan'ın yaralanıp hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada, sanık polis memuru F.D. 16 yıl 8 ay...
Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında Berkin Elvan'ın yaralanıp hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada, sanık polis memuru F.D. 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında Berkin Elvan'ın yaralanıp hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada, sanık polis memuru F.D. 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar