: Gezi Parkı odaklı eylemlere ilişkin davada karar çıktı

17.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:05

Kırklareli'nde Gezi Parkı odaklı eylemlere ilişkin davanın karar duruşmasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesince yerel mahkemenin 2014 yılında 230 sanık hakkında verdiği kararın bozulması sonrası yeniden görülmeye başlanan davanın 6. duruşması, Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" suçu ile yargılanan önceki celselerde ifadeleri alınmayan bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Polis memuru 3 tanığın ifadelerinin dinlendiği duruşmada, avukatlarca tüm sanıklar için beraat talebinde bulunuldu.

Dosyadaki eksik ifadelerin tamamlandığı duruşmada, tüm sanıklar yönünden beraat kararı verildi.

Avukat Metin İriz, duruşmanın ardından yaptığı açıklamasında, 4 ayrı dosyada yargılanan 230 sanığın beraat ettiğini belirterek, görülen duruşmalarda adaletin ve demokrasinin tecelli ettiğini söyledi.

Davanın geçmişi

Kırklareli'nde 1-17 Haziran 2013 tarihlerindeki eylemlere katılarak "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" iddiasıyla 3 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan 230 sanık hakkında yerel mahkemece beraat kararı verilmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesince, yerel mahkemenin 2014 yılında 230 sanık hakkında verdiği kararın usule aykırı bulunması nedeniyle bozulmasına hükmetmişti.

Sanıklar, Yargıtayın bozma kararının ardından haklarında yeniden iddianame düzenlenerek, 18 Nisan 2018 tarihinde yargılanmaya başlamıştı.

Kaynak: AA

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