Gezi Parkı'nda zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı

Beyoğlu Gezi Parkı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu Gezi Parkı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre zabıta ekipleri, dün Gezi Parkı'nda kurulan seyyar tezgahları kaldırmak istedi. Tezgahlarını vermek istemeyen seyyar satıcılar ile zabıta arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince kavga sonlandırıldı.

Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 3 seyyar satıcıyı gözaltına aldı. Seyyar satıcıların üzerinde yapılan aramada, 2 bıçağın ele geçirildiği öğrenildi.

Öte yandan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar