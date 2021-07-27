Gezi Parkı'nda seyyar satıcılar zabıtaya saldırdı

TAKSİM Gezi Parkı'nda, seyyar satıcılar, tezgahlarını kaldırmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerine saldırdı.

Gezi Parkı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Gezi Parkı'na gelerek, yasak olmasına rağmen kurulan seyyar tezgahları kaldırmak istedi. Tezgahlarını vermek istemeyen seyyar satıcılar ile zabıta arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Seyyar satıcıların, zabıtaya taş, sopa ve bıçaklarla saldırdığı öğrenilirken, bu anlar bir kişi tarafından, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir zabıtanın kolundan hafif şekilde yaralandığı olaylar, polisin müdahalesinin ardından sona erdi. Polisin, seyyar satıcıların üzerinde yaptığı aramada 2 bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili 3 seyyar satıcı gözaltına alındı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı