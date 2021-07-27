Gezi Parkı'nda seyyar satıcılar zabıtaya saldırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gezi Parkı'nda seyyar satıcılar zabıtaya saldırdı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TAKSİM Gezi Parkı'nda, seyyar satıcılar, tezgahlarını kaldırmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerine saldırdı.

TAKSİM Gezi Parkı'nda, seyyar satıcılar, tezgahlarını kaldırmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerine saldırdı. Seyyar satıcıların taşlı, sopalı ve bıçaklı saldırısı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gezi Parkı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Gezi Parkı'na gelerek, yasak olmasına rağmen kurulan seyyar tezgahları kaldırmak istedi. Tezgahlarını vermek istemeyen seyyar satıcılar ile zabıta arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Seyyar satıcıların, zabıtaya taş, sopa ve bıçaklarla saldırdığı öğrenilirken, bu anlar bir kişi tarafından, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir zabıtanın kolundan hafif şekilde yaralandığı olaylar, polisin müdahalesinin ardından sona erdi. Polisin, seyyar satıcıların üzerinde yaptığı aramada 2 bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili 3 seyyar satıcı gözaltına alındı.


- İstanbul
Gezi Parkı'nda seyyar satıcılar zabıtaya saldırdı
Gezi Parkı'nda seyyar satıcılar zabıtaya saldırdı
Gezi Parkı'nda seyyar satıcılar zabıtaya saldırdı
Gezi Parkı'nda seyyar satıcılar zabıtaya saldırdı
Gezi Parkı'nda seyyar satıcılar zabıtaya saldırdı
Gezi Parkı'nda seyyar satıcılar zabıtaya saldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Derya Uluğ Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Eda Erdem Balotelli Burak Elmas Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gezi Parkı'nda seyyar satıcılar zabıtaya saldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 13:42:34. #1.14#

title