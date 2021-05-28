GEZİ PARKI'NDA GASP ETTİ, TAKSİM METRO DURAĞI'NDA YAKALANDI
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GEZİ PARKI'NDA GASP ETTİ, TAKSİM METRO DURAĞI'NDA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda, kırık cam şişesiyle tehdit ettiği İranlı turistin 2 bin lirası ile cep telefonunu gasp eden kişi metro istasyonunda yakalandı.

Beyoğlu'nda, kırık cam şişesiyle tehdit ettiği İranlı turistin 2 bin lirası ile cep telefonunu gasp eden kişi metro istasyonunda yakalandı.

Olay, Taksim Gezi Parkı'nda yaşandı. Parkta yürüyüş yapan İranlı turistin yanına gelen bir kişi, elindeki kırık cam şişesini göstererek, üzerindeki değerli eşyaları vermesini söyledi. Korkuya kapılan turist de cep telefonu ve 2 bin lirayı saldırgana verdi. 

Şüpheli hızla kaçarken, İranlı turistin yardım istediği turizm polisleri, çevrede araştırma başlattı.

Polislerin yanında bulunan turistin, Taksim Metro Durağı'nda gördüğü şüpheli, polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ile İranlı turist, polis merkezine götürüldü.

- İstanbul
GEZİ PARKI'NDA GASP ETTİ, TAKSİM METRO DURAĞI'NDA YAKALANDI
GEZİ PARKI'NDA GASP ETTİ, TAKSİM METRO DURAĞI'NDA YAKALANDI
GEZİ PARKI'NDA GASP ETTİ, TAKSİM METRO DURAĞI'NDA YAKALANDI
GEZİ PARKI'NDA GASP ETTİ, TAKSİM METRO DURAĞI'NDA YAKALANDI
GEZİ PARKI'NDA GASP ETTİ, TAKSİM METRO DURAĞI'NDA YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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