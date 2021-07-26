Gezi Parkı'nda bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Gezi Parkı'nda bıçaklı kavga: 1 yaralı

Gezi Parkı'nda bıçaklı kavga: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taksim Gezi Parkı'nda Fas uyruklu iki şahıs arasında çıkan kavgada, bir kişi bıçaklandı.

Taksim Gezi Parkı'nda Fas uyruklu iki şahıs arasında çıkan kavgada, bir kişi bıçaklandı. Bıçaklanan şahıs hastaneye kaldırılırken, zanlı gözaltına alındı.

Olay, Taksim Gezi Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Gezi Parkı'na gelen Fas uyruklu iki kişi alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönen tartışmada, A.W. (22) isimli şahıs, A.M. (25) isimli şahsı bıçakladı. Yaşanan kavgada, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Olay yerine gelen, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralanan şahsı Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı B Bölgesi Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, ise bıçaklayan şahsı gözaltına aldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen A.W., ameliyata alınırken, ekiplerin olay ile ilgili başlattığı inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Gezi Parkı'nda bıçaklı kavga: 1 yaralı
Gezi Parkı'nda bıçaklı kavga: 1 yaralı
Gezi Parkı'nda bıçaklı kavga: 1 yaralı
Gezi Parkı'nda bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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