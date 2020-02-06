Gezi Parkı eylemleri davasında savcı mütalaayı sundu (1)

06.02.2020 19:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:55

GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin davada savcı celse arasında mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada tutuklu yargılanan Osman Kavala ile tutuksuz yargılanan Yiğit Aksakoğlu ve mimar Mücella Yapıcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. 6 sanığın 15 ile 20 yıl arasında hapisle cezalandırılmalarının istendiği mütalaada savcı, haklarında yakalama kararı bulunan isimlerin dosyasının ayrılmasını talep etti.

Kaynak: DHA

- İstanbul