Gezi Parkı eylemleri davasında savcı mütalaayı sundu (1)
Haberler » Güncel » Gezi Parkı eylemleri davasında savcı mütalaayı sundu (1) - Haber

Gezi Parkı eylemleri davasında savcı mütalaayı sundu (1)

GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin davada savcı celse arasında mütalaasını mahkemeye sundu.

06.02.2020 19:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:55
Gezi Parkı eylemleri davasında savcı mütalaayı sundu (1)

GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin davada savcı celse arasında mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada tutuklu yargılanan ile tutuksuz yargılanan Yiğit Aksakoğlu ve mimar Mücella Yapıcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. 6 sanığın 15 ile 20 yıl arasında hapisle cezalandırılmalarının istendiği mütalaada savcı, haklarında yakalama kararı bulunan isimlerin dosyasının ayrılmasını talep etti.

- İstanbul

Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler