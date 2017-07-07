Gezi Parkı Derneği Anayasa Mahkemesi'ne Gidiyor

Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği Gezi Parkı'na Topçu Kışlası'nın yapılmasını engellemek için açtığı davayı kaybetmiş, temyiz başvurusunda bulunmuş ancak Danıştay bunu da reddetmişti. Danıştay'a karar düzeltme talebinde bulunan ve bu talebi de reddedilen dernek, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı.



ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURACAKLAR



Taksim Gezi Parkı'nın park olarak kalması ve Gezi Parkı'na Topçu Kışlası yapılmasını engellemek mahkemeye başvuran Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği'nin talebi, İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından 21 Şubat 2014'te reddedilmişti. Dernek bunun üzerine kararı temyiz etmiş ancak Danıştay davayı 21 Ocak 2016'da yine reddetmişti. Bunun üzerine karar düzeltmesi talebinde bulunan derneğin bu başvurusu da Danıştay tarafından reddedildi. Danıştay 14. Dairesi, 31 Mayıs 2017'de derneğin karar düzeltme talebini gerekçesiz olarak oybirliği ile reddetti. Dernek bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne gideceğini açıkladı.



"KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMADI"



Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği yaptığı yazılı açıklamada, karar düzeltme taleplerinin Danıştay tarafından gerekçesiz olarak reddedildiğini ifade etti. Davada bilirkişi taleplerinin geri çevrildiğinin belirtildiği açıklamada "Davamızın başından beri keşif ve bilirkişi incelemesi talep etmemize rağmen kararı veren yerel mahkeme bu talebimizi kabul etmemişti. Yapılan temyiz incelemesinde bozma nedenlerinden biri olacak bu husus Danıştay tarafından da görmezden gelindi. Son olarak karar düzeltme aşamasındayken meslek odalarının İstanbul 1. İdare Mahkemesinin Taksim Yayalaştırma Projesi'ne ilişkin açmış oldukları 1/bin ve 1/5bin'lik plan iptali dosyasından alınan ve açık şekilde Taksim Gezi Parkına Topçu Kışlası yapılamayacağını bilimsel olarak ispatlayan 336 sayfalık bilirkişi raporunu da sunmamıza rağmen karar düzeltme talebimiz kanundaki şartlara uymadığı gerekçesiyle reddedildi" ifadelerine yer verildi.



"HUKUKA AYKIRI KARARLAR VERİLMİŞTİR"



Açıklamada şu ifadelerle devam etti: "Bizim davamızda da, bu dönemde görülen, karara bağlanan birçok davada olduğu gibi tüm aşamalarda gerekçesiz ve hakka, hukuka aykırı kararlar verilmiştir, verilmektedir. Bu kararların altında imzası olan hakimlerin hukukçu olarak kabulü mümkün olmadığı gibi bu gibi kararlarla adaletin tesis edilmesi de mümkün değildir. Adalet mülkün temelidir. Bu sebeple, adaletsizliği yaratanlar, adaletsizliğe sebep olanlar kadar, adaletsizlik karşısında suskun, hareketsiz kalanlar da temel çökerse altında kalacaklarını bilmelidir. Biz dernek olarak bu bilinçle yollarda, meydanlarda olduğu gibi mahkemelerde de parkımız, doğamız için başlattığımız hak ve adalet arayışımızı yılmadan sürdürmeye devam edeceğiz". - İstanbul