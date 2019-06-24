Gezi Parkı davasında sanıklar ilk savunmalarını yaptı

Gezi Parkı eylemleri davasında aralarında Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu'nun bulunduğu sanıklar duruşmada savunmalarını yaptı. İlk savunmayı yapan iş insanı Kavala, "Gezi eylemlerine katılmış milyonlarca kişiden bir farkım olmadığını düşünüyorum ve suçlamalara dair hiçbir delil yoktur." dedi.

Çok sayıda basın mensubu avukat, milletvekili ve uluslararası gözlemcinin bulunduğu duruşmada iki yıldır tutukluluğu devam eden Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ilk duruşmasına çıktı. Euronews.com'da Görüntüle