Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya çapraz sorgu yapıldı

08.10.2019 19:48

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 1'i tutuklu, 6'sı firari 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada çapraz sorgusu yapılan sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.



Gezi Parkı olaylarına ilişkin 1'i tutuklu, 6'sı firari 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki binada yapılan duruşmaya tutuklu sanık Osman Kavala, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada, çapraz sorgusu yapılan sanık Osman Kavala'ya mahkeme başkanı Galip Mehmet Perk sorular yöneltti.



Mahkeme Başkanı Perk, 27 Mayıs 2013'te Taksim Dayanışması'nın sosyal medya hesabından, "Sabah 07.30'dan itibaren Gezi Parkı'nda toplanıyoruz" çağrısı yapıldığını söyleyerek, "Siz bu çağrılara uyarak Gezi Parkı'na gittiniz mi?" diye sordu. Kavala, birkaç kez Gezi Parkı'nda bulunduğunu fakat çağrılar sonucu gitmediğini, çalıştığı ofisin orada olduğunu belirtti.



Başkan Perk'in, "Gezi olaylarında gaz maskesi gibi materyaller alarak eylemcilere bu destekleri verdiniz mi?" sorusunu yönelttiği Kavala, "İddianamede de bir telefon görüşmesi yer alıyor. Mine Özerden gençlerin gaz maskesine ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ben de bir hesap açılırsa yardımcı olabileceğimi söylüyorum. 'Bir şirketin değil, bir şahsın hesap açması uygun olur?' diyorum. Ben bu gaz maskelerinin parktaki gençler için barışçıl amaçlarla kullanılacağını düşünmüştüm. Parktaki o kesif kokuyu hissetmiştim. Ayrıca Özlem Dalkıran ile bir görüşmemiz var. Kendisine 'Bir şeye ihtiyacınız var mı?' diyorum. O da bana 'Poğaça ile ağız ve burunluk getirebilirsin iyi olur.' diyor. Pastaneden 20-30 poğaça aldım, yanındaki eczaneden de ağız burunluk aldım" dedi.



Sanık Kavala, mahkeme başkanın yurt dışında bağlantılı olduğu kişilere Gezi olaylarına ilişkin bilgi verip vermediğine dair sorusuna bilgi aktarmadığını ve konsolosluk, büyükelçilik çalışanlarıyla diyalogları olduğunu belirtti. Kavala'nın cevabı üzerine mahkeme başkanı, "Almanlar, Amerikalılar Gezi ile ilgili sizden bilgi alıyor. Siz kimsiniz ki sizden bilgi alıyorlar? Siz onların temsilcisi misiniz?" sorusunu sordu.



Mahkeme başkanının sorusunu cevaplayan sanık Kavala, "İddianamede yer alan husus Amerika'daki bir toplantıyla ilgilidir. Temsilcileri olsam bilgi almaz, talimat verirler. Bağımsız düşünen, bağımsız analizler yapan biri olduğumu düşünmüşler. Benim başka ülkelerin konsolosluklarıyla da ilişkilerim var. Sordukları zaman kendi değerlendirmelerimi yapıyorum" dedi.



Kavala'nın çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından tutuksuz sanıklar ve avukatlar, duruşmaya ilişkin taleplerini dile getirdi. Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü avukatları, davaya katılma talebinde bulundu.



Taleplerin alınmasının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, firari sanıkların infazlarının beklenmesine, duruşmaya katılmayan tanık hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına ve Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, firari sanıkların infazının beklenmesine ve katılma taleplerinin müşteki beyanları sonrasında değerlendirilmesine karar verdi. Heyet, sanık İnanç Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verirken, duruşmaya katılmayan tanık hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasına hükmetti. Heyet, suçun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Duruşma 24-25 Aralık tarihine ertelendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA