Gezi Parkı davasında Osman Kavala dahil toplam 9 sanık hakkında beraat kararı verildi
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Gezi Parkı davasında Osman Kavala dahil toplam 9 sanık hakkında beraat kararı verildi

Gezi Parkı davasında Osman Kavala dahil toplam 9 sanık hakkında beraat kararı verildi.

20.02.2020 08:33 | Son Güncelleme: 20.02.2020 08:33

Gezi Parkı davasında dahil toplam 9 sanık hakkında beraat kararı verildi. Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin , , Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi ve Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden beraat ederken, 7 sanığın dosyası ayrıldıView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Gezi Parkı davasında Osman Kavala dahil toplam 9 sanık hakkında beraat kararı verildi
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