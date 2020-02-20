20.02.2020 08:33 | Son Güncelleme: 20.02.2020 08:33

Gezi Parkı davasında Osman Kavala dahil toplam 9 sanık hakkında beraat kararı verildi. Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi ve Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden beraat ederken, 7 sanığın dosyası ayrıldıView on euronews

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