Gezi Parkı davası Silivri'de başladı: Kimler yargılanıyor, sanıklar nerede, iddianamede neler var?

2013 Gezi Parkı eylemleri ile ilgili içlerinde iş insanı Osman Kavala ve gazeteci Can Dündar'ın da olduğu 16 sanıklı dava pazartesi günü Silivri'de görülmeye başlandı.

657 sayfalık iddianamede ikisi tutuklu 16 sanık için ayrı ayrı 606 yıldan 2 bin 970 yıla kadar hapis istenirken sanıklardan Açık Toplum Vakfı, TESEV, TEMA ve Tarih Vakfı başta olmak üzere gibi pek çok sivil toplum kuruluşunun kuruculuğunu yapmış olan Anadolu Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala yaklaşık iki yıl süren tutukluluğunun ardından ilk kez duruşmaya çıkıyor. Diğer tutuklu sanık Bernard van Leer Vakfı Türkiye Temsilcisi Yiğit Aksakoğlu da aynı şekilde ilk duruşmasına 7 ay sonra çıkıyor. Euronews.com'da Görüntüle