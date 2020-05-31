Gezi Parkı çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı
GEZİ olaylarının 7. yıl dönümü nedeniyle polis geniş güvenlik önlemi aldı.
31.05.2020 12:49 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:53
GEZİ olaylarının 7. yıl dönümü nedeniyle polis geniş güvenlik önlemi aldı. Gezi Parkı'nın çevresine bariyerle çevrildi.
- İstanbul
Gezi olaylarının 7. yıl dönümünde Gezi Parkı çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Taksim Meydanı'nda geniş çaplı önlemlerin alındı. Öte yandan Gezi Parkı eylemlerinin 7 yıl dönümünde parkın çevresine polis bariyerleri koyularak parka giriş çıkış kapatıldı.
- İstanbul
Kaynak: DHA