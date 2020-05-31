GEZİ PARKI ÇEVRESİ POLİS BARİYERLERİYLE KAPATILDI
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GEZİ PARKI ÇEVRESİ POLİS BARİYERLERİYLE KAPATILDI

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-Uğur CAN/İSTANBUL, DHA- GEZİ olaylarının 7. yıl dönümü nedeniyle polis geniş güvenlik önlemi aldı.

GEZİ PARKI ÇEVRESİ POLİS BARİYERLERİYLE KAPATILDI
31.05.2020 11:48 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:48

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-Uğur CAN/İSTANBUL, DHA- GEZİ olaylarının 7. yıl dönümü nedeniyle polis geniş güvenlik önlemi aldı. Gezi Parkı'nın çevresine bariyerle çevrildi. 

Gezi olaylarının 7. yıl dönümünde Gezi Parkı çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Taksim Meydanı'nda geniş çaplı önlemlerin alındı. Öte yandan Gezi Parkı eylemlerinin 7 yıl dönümünde parkın çevresine polis bariyerleri koyularak parka giriş çıkış kapatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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