Gezi Olaylarından Aranan Genç Samsun'da Yakalandı

Gezi Olaylarından Aranan Genç Samsun'da Yakalandı

İstanbul’daki Gezi olaylarında hakkında mahkemece yaralama müzekkeresi çıkartılan bir genç Samsun’da kaldığı otelde gözaltına alındı.

Gezi Olaylarından Aranan Genç Samsun'da Yakalandı

İstanbul'daki Gezi olaylarında hakkında mahkemece yaralama müzekkeresi çıkartılan bir genç Samsun'da kaldığı otelde gözaltına alındı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Gezi olaylarına karıştığı için hakkında yakalama müzekkeresi çıkartıldığı öğrenilen M.D., Samsun'un Atakum ilçesindeki kaldığı otelde yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan M.D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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