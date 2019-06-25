Son dakika! Mahkeme Osman Kavala ile ilgili kararını verdi

Mahkeme, iki gün süren duruşmanın ardından ara kararını açıkladı. Osman Kavala'nın tutukluluğunun sürmesine, Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verildi. Savcılık ise iki ismin de tutukluluğunun sürmesini istemişti. Sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirleri sürecek. Duruşma 18-19 Temmuz'a ertelendi.

Kaynak: AA