Gezi Eylemlerine İlişkin Davada Yargılanan Osman Kavala'nın Başvurusu Anayasa Mahkemesi'nden Döndü
Gezi eylemlerine ilişkin davada yargılanan Osman Kavala'nın başvurusu Anayasa Mahkemesi'nden döndü
Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı eylemleri ile ilgili görülen davada tutuklu yargılanan Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu reddetti.
İş adamı Kavala'nın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com