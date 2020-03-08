Gezi dönüşü otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
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Dünya Kadınlar Günü, Osmaniye, 3. Sayfa

Gezi dönüşü otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Gezi dönüşü otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var Osmaniye'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen geziden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaklaşık 40 kişi yaralandı Osmaniye'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen geziden dönenleri taşıyan otobüsün...

08.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:11

Gezi dönüşü otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Osmaniye'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen geziden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaklaşık 40 kişi yaralandı

OSMANİYE - Osmaniye'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen geziden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkezi Adana'da bulunan Altın Oran Düşünce ve Sanat Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belirlenen Karatepe Açık Hava Müzesi'ne yapılan gezi sonrası dönüşte 01 AEA 628 plakalı otobüs direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Kadirli ilçesine bağlı Söğütdere Köyünde şarampole devrildi. Otobüste bulunan yaklaşık 40 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Gezi dönüşü otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İHA

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Gezi dönüşü otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

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