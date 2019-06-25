Gezi davasında ara karar: Osman Kavala'nın tutukluluk haline devam
Gezi olayları davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verildi. Gelecek duruşma 18 ve 19 Temmuz'da yapılacak.
Gezi Parkı olayları davasında iki sene tutuklu kaldıktan sonra ilk kez mahkemeye çıkan iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun ise tahliyesine karar verildi.
Mahkeme ayrıca tutuksuz yargılanan Çiğdem Mater ve Mine Özerden'in adli kontrol tedbiri olarak yurt dışı yasaklarının kaldırılması talebini de reddetti. Gelecek duruşma 18 ve 19 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Yunanistan Başbakanı Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi: Bunun maliyeti büyük olacaktır
Yeşim Salkım, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Gülben Ergen'in AK Partili isimlerle olan fotoğraflarını paylaştı
Son Dakika Haberleri
21:22 Pakistan Dışişleri Bakanı Kureşi: ABD-İran gerginliği Afganistan'daki durumu daha da kötüye götürür