Gezi davasında ara karar: Osman Kavala'nın tutukluluk haline devam

Gezi Parkı olayları davasında iki sene tutuklu kaldıktan sonra ilk kez mahkemeye çıkan iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun ise tahliyesine karar verildi.

Mahkeme ayrıca tutuksuz yargılanan Çiğdem Mater ve Mine Özerden'in adli kontrol tedbiri olarak yurt dışı yasaklarının kaldırılması talebini de reddetti. Gelecek duruşma 18 ve 19 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Euronews.com'da Görüntüle