"Gezgin Okullar" projesiyle hem gezdiriyorlar hem okutuyorlar
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"Gezgin Okullar" projesiyle hem gezdiriyorlar hem okutuyorlar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Gezgin Okullar" projesiyle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine okumayı aşılıyor.

13.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:02

, "Gezgin Okullar" projesiyle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine okumayı aşılıyor.

Proje kapsamında ilçedeki çocuklar, Gaziantep'in tarihi mekanlarını gezerken, otobüs içerisinde ve fırsat buldukları zamanlarda kitap okuyor.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 350 öğrencinin projeden yararlandığını söyledi.

Öğretmenlerin de öğrencilere eşlik ettiğini dile getiren Mutlu, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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