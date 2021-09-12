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Gezgin belgeselci kaykayıyla Türkiye'yi gezecek

AA / Mehmet Kara - Haberler | Güncel

Faslı gezgin ve belgesel yönetmeni Osman Zolati, 24 Afrika ülkesinde kaykay, bisiklet ve yürüyerek yaptığı 30 bin kilometrelik tur ve belgeselinin ardından geldiği İstanbul'dan kaykayla Türkiye turuna çıkıyor.

Faslı gezgin ve belgesel yönetmeni Osman Zolati, 24 Afrika ülkesinde kaykay, bisiklet ve yürüyerek yaptığı 30 bin kilometrelik tur ve belgeselinin ardından geldiği İstanbul'dan kaykayla Türkiye turuna çıkıyor.

Zolati, üniversite eğitimin ardından cebinde 80 dolar, kaykayı ve bisikletiyle Afrika'nın kültürel zenginliklerini göstermek için uzun bir yolculuğa çıktı. Fas'tan Güney Afrika'ya kadar binlerce kilometrelik zorlu yolculuğunu ve tanıştığı insanların hikayelerini "Afrika and I" isimli belgeselde toplayan Zolati, yeni bir proje için İstanbul'a geldi.

Bir arkadaşının tavsiyesiyle geldiği İstanbul'daki ilk izlenimlerini "Şimdi İstanbul'da hayat dolu bir şehirdeyim. Çok yoğun, herkes dışarda, her yerde turist var. Kültürel çeşitlilik harika." sözleriyle anlatan Zolati, yaklaşık bir yıl sürecek uzun bir Türkiye turunun startını verdi.

Zolati, kaykayıyla Karadeniz sahilleri boyunca gittikten sonra, Doğu ve Güneydoğu bölgelerine inerek, İç Anadolu ve Ege, Akdeniz'i de gezerek turunu tamamlayacak.

Zolati, 4 yılda 24 ülke ve 30 bin kilometrelik Afrika yolculuğunu, amaçlarını ve ilk İstanbul izlenimlerini AA muhabirine anlattı.

"Afrika'nın medyada gösterilmeyen pozitif yüzünü göstermek için yola çıktım"

Zolati, üniversiteyi bitirdikten sonra kaykay ve bisikletiyle başladığı Afrika yolculuğunda çok önemli kazanımlar elde ettiğini söyledi.

Belgesel fikri için cebinde 80 dolarla çıktığı yolda birçok zorlukla karşılaştığını anlatan Zolati, "Afrika hakkındaki belgeselim Afrika'nın diğer yüzünü göstermek içindi. Medyada normalde göremediğimiz pozitif taraflarını gözlemlemek ve anlatmak istedim. Afrika hakkında tek bildiğimiz açlık, savaş, hastalıklar…Zenginlikleri, kültürel çeşitliliği, misafirperverliği, zengin müzik kültürü, özgürlük…Senegal dediğimizde misafirperverlik, Fildişi Sahilleri'nde müzik kültürü ve danstan bahsedebiliriz. Herkes sokaklarda dans ediyor. Etiyopya denilince eski kentleri ve zengin kültür ve lezzetli yemekleri hatırlıyoruz. Güney Afrika'da bambaşka bir yüz var. Her ülkenin kendine özgü güzelliği var. Ben bunları göstermeye çalıştım." diye konuştu.

Belgeselinin birçok platformda paylaşıldığını ve beğeni topladığını aktaran Zolati, "Bu belgeselle insanların hayalleri ne kadar zor olursa olsun onlar için ilham kaynağı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"İstanbul hayat dolu ve zengin bir kültüre sahip"

Zolati, İstanbul'a yeni gelmesine rağmen kültürel dokusunun kendisini çok etkilediğini anlattı. Kaykayla uzun bir Türkiye yolcuğuna hazırlandığını belirten Zolati, ilk izlenimlerini şu sözlerle anlattı:

"İstanbul'da hayat dolu bir şehirdeyim. Çok yoğun, herkes dışarda, her yerde turist var. Kültürel çeşitlilik harika. Avrupa, Asya, Afrika dünyanın her yerinden insanlar var. Milyonlarca insan yaşıyor. Yemekler çok lezzetli. Türkiye'deki her şey diğer ülkelerden daha farklı. Yemek ve kültür özellikle. Yolculuk boyunca da yeni şeyler keşfedeceğim."

Gezgin belgeselci kaykayıyla Türkiye'yi gezecek

Gezgin belgeselci kaykayıyla Türkiye'yi gezecek

Gezgin belgeselci kaykayıyla Türkiye'yi gezecek

Gezgin belgeselci kaykayıyla Türkiye'yi gezecek
AA / Mehmet Kara - Son Dakika Haberleri
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