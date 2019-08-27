Gezgin arıcılık için mobil kovan

27.08.2019 13:29

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile özel sektör işbirliği ile 'Tam Otomatikli Yemli Mobil Arı Taşıma Sistemi' geliştirildi.



Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ethem Akyol, bu sistemin dünyada olmadığını söyledi. Akyol sistem hakkında bilgiler vererek; "Arıcılık dünyada yaygın olarak yapılıyor. Özellikle ülkemizde gezginci arıcılık yoğun bir şekilde yapılıyor. Arıcılarımız arılarını normal kovanlarda kamyonlara yükleyerek binlerce kilometre yol gidiyorlar. Bu esnada arılar strese giriyor ve arı ölümleri çok fazla oluyor. Belli bir yerlerde konaklamak gerekiyor. Buda arıcılar için ciddi bir ekonomik kayıp iş gücü sorunu oluşturuyor. Konaklama için arıların kamyonlardan indirilip tekrar yüklenmesi gerekiyor. Be geliştirdiğimiz sitem sayesinde arıcılarımız kovanlarını yükleme indirme sıkıntısı olmadan aynı sitem üzerinden hidrolik bir sistemle 2 metreye kadar kaldırıyor. Kamyonun üzerine yerleşiyor. Bir kişi jeneratör ile elektrik üretiyor. Bu hidrolik sistem sayesinde 100 kovan yani 25 çıtalık kovan diğer kovanların 2,5 katı büyüklüğünde 25 çıta arı alan kovanlardan oluşan büyük k bir sistem. Bu sistem sayesinde 1 kişi bu kadar kovanı 20 dakika içerisinde kamyona yüklüyor ve yoluna devam ediyor. İstediği yerde konaklamak istediğinde kamyonun üzerinde yada 20 dakikada arılarını 1-2 gün dinlendirdikten sonra yine 20 dakikada dışarıdan iş gücü aramadan arılarını yükleyip götürebiliyor" dedi.



Bu sistemin diğer bir özelliğinin ise arıların yemlenmesi ve su ihtiyacının otomatik olarak yapılıyor olması olduğunu kaydeden Akyol; "Sistemin üzerinde su tankı bulunuyor ve bu su tankından tüm kovanlara küçük hortumlarla şamandıralı suluklar var. Bu sulara su otomatik olarak gidiyor ve arı tükettikçe suyu aldıkça şamandıradan su geliyor. Arının ihtiyacı yok ise şamandıra otomatik olarak kapanıyor. Arıcılıkta sulama sisteme çok önemlidir. Arıların hastalıklarında ve ihtiyacında önemli şey temiz su. Özellikle tarım alanlarında gübreli su ilaçlı su arıların ölmelerine ve hastalanmalarına neden oluyor. Bu sistem sayesinde arılara temiz su ve arıların dışarıda arazide harcadıkları zamanın büyük bir bölümü de su taşımak için geçiyor. Siz arılara hazır su verirseniz. O harcadığı zamanı bal getirmek için polen getirmek için harcıyor. Dolayısıyla bir zaman tasarrufu sağlamış oluyoruz. Bu kovanlar normal standart kovanlara göre 2 veya 3 kat daha fazla bal alınıyor. Bu sistem ülkemizde ve dünya da olmayan bir sistem. İlk defa üniversitemiz ve özek sektör işbirliği ile geliştirildi. Arıcılarımıza ciddi avantajlar sağlasın diye böyle bir sistem üzerinde çalıştık ve çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA