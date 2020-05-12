Gezgin arıcıların vazgeçilmez durağı: "Muş Ovası"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gezgin arıcıların vazgeçilmez durağı: "Muş Ovası"

Muş Ovası her yıl havaların ısınmasıyla Türkiye'nin farklı illerinden gelen gezgin arıcılara ev sahipliği yapıyor.

Gezgin arıcıların vazgeçilmez durağı: 'Muş Ovası'
12.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:53

Muş Ovası her yıl havaların ısınmasıyla Türkiye'nin farklı illerinden gelen gezgin arıcılara ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin birçok kentindeki gezgin arıcı, geçen yıl üretilen 700 ton civarındaki baldan ekonomiye yaklaşık 15 milyon lira katkı sağlayan Muş'a gelmeye başladı.

Arıcılar, zengin floraya sahip yaylalarda bu sezonunun verimli geçmesini bekliyor.

Mayıs ve haziran aylarında arılarını Muş Ovası'nda konaklatan arıcılar, karların ermesiyle kovanlarını yüksek kesimlerdeki yaylalara çıkardı.

Osmaniye'den gelen arıcı Ali Ateş, 7 yıldır da sürekli Muş Ovası'nı tercih ettiğini söyledi.

Bu yıl ilkbahar mevsiminin yağış almasından dolayı çiçek çeşitliliğinin çok fazla olduğunu belirten Ateş, "Bu yıl bal rekoltesinde artış bekliyoruz. Yorucu ve meşakkatli bal maratonuna yeni başladık. Bir ay Muş Ovası'nda konakladıktan sonra yüksek yaylalara çıkacağız, başka yerlerde konaklayacağız. Sürekli geziyoruz. Balın bu yıl bol olacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Arıcılarımız nerede çiçek açarsa oraya gidiyor"

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın da geçen yıl kentte yaklaşık 52 bin kovandan 700 ton civarında bal aldıklarını dile getirdi.

İlkbahar mevsimiyle gezgin arıcıların kente gelmeye başladığını ifade eden Aydın, şunları söyledi:

"15 Mayıs'tan sonra daha da yoğunlaşacak. İlimizdeki arıcıların dışında başka illerden de arıcılar geliyor. Ordu'dan veya Güneydoğu'dan olsun başka illerden de arıcılar geliyor. Yaklaşık 150 bin kovan gezgin arıcılara ait kayıtlarımıza giriyor. Bu yılda aynı yoğunluğu bekliyoruz. Arıcılarımız nerede çiçek açarsa oraya gidiyor. Arıcılar buraya çiçekler açıldığı için gelmeye başladı. Ovamızı çevreleyen doğal dağlarımız, bin milyon dönüm çayırımız ve 2 milyon 800 bin dönüm meramız var. Bunun yanında ekimi yapılan diğer bitkilerde var. Bunların hepsi arıcılığa hizmettir."

Gezgin arıcıların vazgeçilmez durağı: 'Muş Ovası'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Haber
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
Erdoğan'dan darbe iddialarıyla ilgili CHP'ye sert tepki: Faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız
Erdoğan'dan darbe iddialarıyla ilgili CHP'ye sert tepki: Faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız
Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi
Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
İzmir'de koronavirüse yakalanan doktor vefat etti
İzmir'de koronavirüse yakalanan doktor vefat etti
Husumetli iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı
Husumetli iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı
Tesisatçılık yapan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara
Tesisatçılık yapan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
Üsküdar'da 65 yaş üstü vatandaşın pide siparişini götüren fırına 'Sipariş alamazsın' diyen grup saldırdı
Üsküdar'da 65 yaş üstü vatandaşın pide siparişini götüren fırına "Sipariş alamazsın" diyen grup saldırdı
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nde Sivas'taki vaka sayılarında artış yaşandı
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nde Sivas'taki vaka sayılarında artış yaşandı
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
Marmaris İçmeler'deki kanyondaki doğa tahribatını ilçenin gençleri temizlemeye çalıştı
Marmaris İçmeler'deki kanyondaki doğa tahribatını ilçenin gençleri temizlemeye çalıştı
İstanbul'da ilginç anlar! Plazaların ortasında kuzu otlattı
İstanbul'da ilginç anlar! Plazaların ortasında kuzu otlattı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, ekstra ücret aldıkları iddialarını yalanladı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, ekstra ücret aldıkları iddialarını yalanladı
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Gezmiş Hüseyin İnan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hazal Kaya Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Falcao Caner Erkin Lionel Messi Utku Yuvakuran Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Beşiktaş 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Gezgin arıcıların vazgeçilmez durağı: "Muş Ovası" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 16:59:22. #1.14#
title