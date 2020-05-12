Gezgin arıcıların vazgeçilmez durağı: "Muş Ovası" Muş Ovası her yıl havaların ısınmasıyla Türkiye'nin farklı illerinden gelen gezgin arıcılara ev sahipliği yapıyor.

Muş Ovası her yıl havaların ısınmasıyla Türkiye'nin farklı illerinden gelen gezgin arıcılara ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin birçok kentindeki gezgin arıcı, geçen yıl üretilen 700 ton civarındaki baldan ekonomiye yaklaşık 15 milyon lira katkı sağlayan Muş'a gelmeye başladı.

Arıcılar, zengin floraya sahip yaylalarda bu sezonunun verimli geçmesini bekliyor.

Mayıs ve haziran aylarında arılarını Muş Ovası'nda konaklatan arıcılar, karların ermesiyle kovanlarını yüksek kesimlerdeki yaylalara çıkardı.

Osmaniye'den gelen arıcı Ali Ateş, 7 yıldır da sürekli Muş Ovası'nı tercih ettiğini söyledi.

Bu yıl ilkbahar mevsiminin yağış almasından dolayı çiçek çeşitliliğinin çok fazla olduğunu belirten Ateş, "Bu yıl bal rekoltesinde artış bekliyoruz. Yorucu ve meşakkatli bal maratonuna yeni başladık. Bir ay Muş Ovası'nda konakladıktan sonra yüksek yaylalara çıkacağız, başka yerlerde konaklayacağız. Sürekli geziyoruz. Balın bu yıl bol olacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Arıcılarımız nerede çiçek açarsa oraya gidiyor"

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın da geçen yıl kentte yaklaşık 52 bin kovandan 700 ton civarında bal aldıklarını dile getirdi.

İlkbahar mevsimiyle gezgin arıcıların kente gelmeye başladığını ifade eden Aydın, şunları söyledi:

"15 Mayıs'tan sonra daha da yoğunlaşacak. İlimizdeki arıcıların dışında başka illerden de arıcılar geliyor. Ordu'dan veya Güneydoğu'dan olsun başka illerden de arıcılar geliyor. Yaklaşık 150 bin kovan gezgin arıcılara ait kayıtlarımıza giriyor. Bu yılda aynı yoğunluğu bekliyoruz. Arıcılarımız nerede çiçek açarsa oraya gidiyor. Arıcılar buraya çiçekler açıldığı için gelmeye başladı. Ovamızı çevreleyen doğal dağlarımız, bin milyon dönüm çayırımız ve 2 milyon 800 bin dönüm meramız var. Bunun yanında ekimi yapılan diğer bitkilerde var. Bunların hepsi arıcılığa hizmettir."

Kaynak: AA