Gezgin arıcılar yaylalarda koronavirüse karşı üretim yapıyor
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Gezgin arıcılar yaylalarda koronavirüse karşı üretim yapıyor

Gezgin arıcılar yaylalarda koronavirüse karşı üretim yapıyor
08.05.2020 08:05 | Son Güncelleme: 08.05.2020 08:05

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki yaylalar, gezgin arıcıların akınına uğruyor.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki yaylalar, gezgin arıcıların akınına uğruyor. Bu yıl Sandıklı yaylarında konaklayan 500'ü aşkın arıcı, koronavirüse karşı bal, polen, apilarnil, arı ekmeği gibi pek çok ürün üretecek.

Her yıl Afyonkarahisar yaylalarında konaklayan 3 bin civarında arıcı, mayıs ayıyla birlikte bölgeye taşınmaya başladı. Koronavirüs Bilim Kurulu kararlarını takip ederek, kentin yaylalarını gezen arıcılardan yaklaşık 500'ü, Sandıklı ilçesinin yaylalarına yerleşiyor. Arıcılar, yaklaşık 5 ay konakladıktan sonra üretim sezonunun ardından diğer bölgelere hareket edecek. Bu süre içerisinde bağışıklık sistemlerini geliştirmekte büyük rol oynayan bal, polen, apilarnil, arı ekmeği ve arı sütü gibi ürünler üretecek arıcılar, özelikle bu yıl üretilen arı ürünlerinin önemli olduğunu söyledi. Arıcılar, arı ürünlerinin hücreleri yenileme, koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirme gibi özeliklere sahip olduğunu kaydetti.

'ŞU AN YAYLALARDA ŞENLİK VAR'Tarım danışmanı ve gezgin arıcılardan Mehmet Acar (60), "Dünyamızı etkisi altına alan koronavirüs üreticilerin üretim enerjisini kırmaya çalıştı. Ancak arıcılarımız üretim enerjisini kaybetmedi. İlkbahar bakımlarını yapan arıcılarımız tarlalardan ve doğadan gelen tatları sofralarla buluşturmak için yaylalarımıza geldi. Arıcılarımız, bağışıklık sisteminin güçlü olması için arı ürünlerini, propolis doğal antibiyotik olarak biliniyor, hücre yenileyici arı sütü, apilarnil, arı ekmeği, bal ve diğer arı ürünlerini üretecek. Şu an yaylalarda şenlik var. Diğer taraftan arıcılarımız bu bölgeye geldiği zaman kültürel bir bağ kuruyor. Kolonizatör olan bizim arılarımız bu bölgedeki ürünlerin kalitesini artırıyor. Diğer taraftan verimini de artırıyorlar. Kaliteli ürün arıcılar ile birlikte sürdürebilir hale geliyor. Koronavirüs salgınına rağmen arıcılarımız güzel insanlar için doğal ürün üretmek amaçlı buralarda. Arıcılarımızın üretim enerjisini kırmadığı için Tarım ve Orman Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.'ÜRÜNLERİMİZİN VERİMİ ARTIYOR'

Alagöz köyü muhtarı Ramazan Çetinkaya da "Bölgemize arıcılar gelmeye başladı. Her şeye rağmen üretim devam ediyor. Arıların sayesinde özellikle Afyon çiçeklerimiz etkilenerek ürünlerimizin verimleri artıyor. Bu sene de arıcılarımız işlerinin başına geçerek bölgelerimize yerleşmeye başladı. Arıcıların buralarda gelip çalışması bizim de enerjimizi artırıyor. Bizler de üreticiler olarak koronavirüse karşı arazilerimizin başındayız" diye konuştu.


- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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