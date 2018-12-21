Gezgin Anneler' Geliyor

İzmir Optimum Alışveriş Merkezi, 23 Aralık Pazar günü, İnstagram'ın sevilen yüzlerinden Gezgin Anneler Kulübü üyelerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Birbirinden ünlü isimleri kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sevenleriyle bir araya getiren İzmir Optimum AVM, şimdi de yeni kuşağın genç ve başarılı annelerinin bir araya geldiği Gezgin Anneler Kulübü üyelerini ağırlamaya hazırlanıyor. Yapmış oldukları çalışmalarla adından sıkça söz ettiren ve her ay farklı şehirdeki annelerle bir araya gelerek, onlara kendi deneyimlerini ve yolculuk hikayelerini aktaran Gezgin Anneler Kulübü üyeleri, 23 Aralık Pazar günü saat 14.00'te annelerle bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. Kulüp üyeleri Ece Kumkale, Kadriye Altınbaşak, Melek Hayta, Pelin Özcan ve Ayşegül Bayındır, etkinlikte hem kendi annelik deneyimlerini aktaracak hem de konukların çocuklarıyla ilgili olarak akıllarında oluşan sorulara cevap verecek. - İZMİR

Kaynak: İHA