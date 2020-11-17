"Gezen Sinema Tırı" hem hijyen kurallarını öğretiyor hem sinema keyfi yaşatıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sinemaseverlerle buluşan "Gezen Sinema Tırı", çocuklara bir taraftan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kurallarını öğretirken bir taraftan da eğlendiriyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sinemaseverlerle buluşan "Gezen Sinema Tırı", çocuklara bir taraftan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kurallarını öğretirken bir taraftan da eğlendiriyor.

Çubuk Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "Gezen Sinema Tırı", ilçede çocukları ücretsiz sinemayla buluşturuyor.

Mahalleleri 3 gün boyunca dolaşacak tırda, çocuklar için "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin gösterimini yapılırken, Kovid-19 tedbirleri ve hijyen kuralları da eğlenceli şekilde anlatılıyor.

Çocukları ilk defa sinema ile buluşturan tır, Aşağı Çavundur Mahallesi TOKİ bloklarında ve Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Parkı'nda gösterime başladı. Etkinlikte, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediliyor.

Sanat İçin Yola Çıktık Derneği Başkanı Erol Gözen, AA muhabirine, 2018 yılından bu yana 41 il ve 400 ilçede köy köy gezerek, 500 binin üzerinde çocuğu sinema ile buluşturduklarını söyledi.

Daha çok sinema salonu olmayan yerlere gittiklerini dile getiren Gözen, sadece sinema gösterimi yapmadıklarını aynı zamanda kültürlerin buluşmasını da sağladıklarını kaydetti.

Gittikleri her yerde Kovid-19 kurallarını eğlenceli şekilde çocuklara öğrettiklerini vurgulayan Gözen, sözlerine şöyle devam etti:

"Gezen Sinema Tırı'nda 95 koltuk kapasitesi bulunuyor. Sadece çocukları koltuğa oturtup sinema izletmek değil, buluşturabildiğimiz kadar sanatla buluşturabilmeyi amaçlıyoruz. Onlarla tiyatro yapıyoruz, çocuk oyunları oynuyoruz, şarkılar, türküler söylüyoruz. Hatta yörelerin yemeklerini bile çocuklarla konuşuyoruz. Sivas'ta öğrendiğimiz şeyleri Ankara'daki çocuklara, Ankara'da öğrendiğimizi Trabzon'daki çocuklara anlatıyoruz.

Şimdi Ankara'nın Çubuk ilçesindeyiz, Çubuk Belediyesi bizi misafir etti. Bundan sonra da Ankara'nın ilçelerini dolaşacağız. Çocuklarımıza Kovid-19 sürecinde virüsle mücadele, sürece uygunluk biçimlerini ve kurallarını da öğretiyoruz. Soru cevap şeklinde bilgilendirme yapıyoruz. Çocuklar çok iyiler bu konuda. Bütün kuralları biliyorlar ve bunları aile büyüklerine taşımalarını istiyoruz. Bu konuda büyüklerden daha duyarlılar gerçekten."

Aşağı Çavundur Mahallesi Muhtarı Abdullah Esre ise mahalledeki yüzlerce çocuğun ilk defa sinema ile buluştuğunu belirterek, bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. Esre, "Kışın da olsa mahallemizdeki çocuklarımıza sinema seyrettirme keyfine nail olduk." dedi.

Veliler de çocukların çok eğlendiğini ve mutlu olduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner