Gezen Sinema Bayburt'ta

Sinemaya erişimi kısıtlı olan çocukların sinemayla buluşmaları adına düzenlenen proje kapsamında Türkiye'yi dolaşan 'Gezen Sinema' tırının bu seferki durağı Bayburt oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bayburt Belediyesi işbirliğiyle Bayburt'a gelen gezen sinema tırında sinemaya erişimi kısıtlı olan öğrenciler için sinema gösterimleri düzenleniyor.

Proje kapsamında, mobil TIR'ın içerisinde kurulan sinema salonuna gruplar halinde gelen öğrenciler, beyaz perdeye yansıtılan filmlerle ilk kez sinema ile tanışmanın mutluluğunu yaşıyor. İlde, 3 gün süreyle gösterimi devam eden mobil sinema ile yaklaşık bin 500 öğrenciye ulaşıldı. - BAYBURT