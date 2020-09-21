"Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeseli ne zaman yayınlanacak? Antarktika belgeseli hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeseli ne zaman yayınlanacak? Antarktika belgeseli hangi kanalda yayınlanacak?

"Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeseli konusu nedir? "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgesi yönetmeni kimdir? Antarktika belgeseli ne zaman yayaınlanacak?

21.09.2020 10:59 | Son Güncelleme: 21.09.2020 11:03

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeselinin TRT ekranlarında yayınlanacağını bildirdi. Antarktika belgeseli ne zaman yayınlanacak?

GEZEGENİN KARA KUTUSU: ANTARKTİKA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

24 Eylül tarihinde saat 22.00'de TRT Belgesel, 27 Eylül saat 17.45'te de TRT 1 kanallarından yayınlanacağını duyurdu.

'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika' belgeseli ne zaman yayınlanacak? Antarktika belgeseli hangi kanalda yayınlanacak?

ANTARKTİKA BELGESELİ YÖNETMENİ KİM?

Türkiye'nin kutup çalışmaları TÜBİTAK bünyesinde kurulan Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) ile kurumsal bir yapı kazandı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin 4'üncüsü, TÜBİTAK KARE tarafından koordine edildi.

'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika' belgeseli ne zaman yayınlanacak? Antarktika belgeseli hangi kanalda yayınlanacak?
'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika' belgeseli ne zaman yayınlanacak? Antarktika belgeseli hangi kanalda yayınlanacak?

Kaynak: Haberler.com

İlgili Haberler

Lyon Nimes maçı ne zaman, saat kaçta? Lyon Nimes maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Lyon Nimes kaç kaç? Canlı takip!
Lyon Nimes maçı ne zaman, saat kaçta? Lyon Nimes maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Lyon Nimes kaç kaç? Canlı takip!
Y. Malatyaspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Y. Malatyaspor Göztepe maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Y. Malatyaspor Göztepe kaç kaç? Canlı takip
Y. Malatyaspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Y. Malatyaspor Göztepe maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Y. Malatyaspor Göztepe kaç kaç? Canlı takip
Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Gaziantep FK maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Galatasaray
Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Gaziantep FK maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Galatasaray
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Hulusi Akar Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Halil Sezai Cimilli İbo Farah Zeynep Abdullah
Spor Babel Falcao Mehmet Özdilek Marcel Tisserand Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Atama Çocuk Niğde
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeseli ne zaman yayınlanacak? Antarktika belgeseli hangi kanalda yayınlanacak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 11:03:32. #1.15#
title