Gezegenevi ve Bilim Merkezi Yaz Atölyeleri İçin Kayıtlar Başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gezegenevi ve Bilim Merkezinde yaz atölyeleri başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 10-14 yaş grubundaki çocukların ücretsiz olarak faydalanacağı teknoloji atölyelerine kayıtlar başladı.

"Mekatronik Algoritma Öğreniyorum, Robotik Kodlama, Endüstri 4.0 Atölyeleri, Yazılım Kodlama Öğreniyorum ile Hayal ve İnşa Et Mühendisliği" başlıklarında açılacak atölyelerde çocuklar, hem öğrenecek hem de eğlenecek.

Kayıtlar, 29 Haziran 2018 Cuma Günü sona erecek.

Ailesiyle birlikte Gaziantep Gezegenevi ve Bilim Merkezi'ne gelen çocuklar, kayıtlarını yaptırabilecek.