Gezegenevi ve Bilim Merkezi'nde Hayaller Gerçeğe Dönüşüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gezegenevi ve Bilim Merkezi'nde birbirinden eğlenceli ve öğretici yaz atölyelerinde 04-14 yaş arası bin 350 çocuk, unutamayacakları bir zaman geçiriyor.

Teknoloji atölyeleri, Fizik atölyeleri, Anasınıfı atölyeleri ve Kimya atölyelerinde deneylerin yanı sıra robot atölyelerinde kendi robotlarını kodlayan çocuklar, hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

Aktif öğrenme, verimli zaman geçirme, deneyimleme ve programlama dili öğrenme gibi aktivitelerle yaz tatilini verimli bir şekilde geçiren çocuklarla bir araya gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, geleceğin teminatı çocukların çağın şartlarına göre yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Fatma Şahin, "Yeni dünya, yapay zeka, uzay ve astronomi üzerine kuruluyor. Çağ, bilgi çağı. Çocuklarımıza uzay bilimini eğlenceli bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Gökyüzü fatihlerine ihtiyacımız var. Çok önemli bir misyona sahip olan Türkiye'nin ilk Gezegenevi ve Bilim Merkezi, ileride önemli astronotlar yetiştirecektir. Ben buna gönülden inanıyorum" dedi.

100'üncü Yıl Atatürk Kültür Parkı içerisinde 3 bin 500 metrekare kapalı, bin 500 metrekare açık alana kurulan Türkiye'nin ilk Gezegenevi ve Bilim Merkezi, çocuklarla gençlere uzay bilimini sevdirmeyi, bilimin eğlenceli yüzünü göstermeyi hedefliyor. Çeşitli gök cisimlerini ve onların uzay boşluğundaki hareketlerini seyirci topluluğuna izletebilmek için özel olarak tasarlan Gezegenevi, eğlendirirken bilgilendiren bir öğretim ortamı oluşturuyor. Yarım küre biçimli bir kubbe ekran şeklinde perde bulunan salonda, yansı aracının ürettiği astronomik görüntüler karanlık salonun kubbesinin iç yüzeyine yansıtılarak izleyicileri, uzay boşluğunda gezintiye çıkartıyor. - GAZİANTEP