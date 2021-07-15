Geyveli kadınlar ürettikleri yöresel ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor
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Geyveli kadınlar ürettikleri yöresel ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor

Geyveli kadınlar ürettikleri yöresel ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kurdukları Kozan Hanımeli Kooperatifi'nde çalışan kadınlar, ürettikleri tarhana, reçel ve erişte gibi ürünleri satarak gelir elde ediyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kurdukları Kozan Hanımeli Kooperatifi'nde çalışan kadınlar, ürettikleri tarhana, reçel ve erişte gibi ürünleri satarak gelir elde ediyor.

Evlerinde ürettikleri yöresel ürünleri hem alışveriş merkezinde açtıkları stantta hem de sosyal medyadan satışa sunan 9 kadın, aile bütçelerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Kooperatif Başkanı Şadan Hasret Ercenik, gazetecilere, köydeki kadınların evlerinde ürettikleri tarhana, reçel ve erişte gibi ürünlerin satışını yaptığını söyledi.

Ürünlere çok büyük ilgi olduğunu dile getiren Ercenik, "Köyümüzdeki 9 kadınımızla ürünlerimizi sosyal medya üzerinden tüm Türkiye'ye dağıtıyoruz. Özellikle yurt dışından gelen gurbetçilerimiz aldıkları ürünleri yurt dışına götürüyorlar. Pandemi döneminde de ürünlerimizi Türkiye'nin çeşitli illerine gönderdik." dedi.

Hedeflerinin büyük üretim tesisi kurmak olduğunu vurgulayan Ercenik, aldıkları olumlu geri dönüşler sayesinde daha azimli çalıştıklarını kaydetti.

Geyveli kadınlar ürettikleri yöresel ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor
Geyveli kadınlar ürettikleri yöresel ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor
Geyveli kadınlar ürettikleri yöresel ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor
Geyveli kadınlar ürettikleri yöresel ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş

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