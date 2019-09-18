Geyve'nin 3 mahallesinde asfalt memnuniyeti

18.09.2019 19:04

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.



Bu kapsamda Geyve'ye bağlı Umurbey, Akdoğan ve Ceceler mahallesinde gerçekleştirilen asfalt işlemleri tamamlandı. 6 kilometrelik güzergahlar yeni yüzüne kavuşturulurken; 5 bin 200 ton asfalt serildi. Sağlıklı ve güvenli ulaşımların sağlandığı çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye teşekkür eden mahalle sakinleri, artık yolculukların daha rahat ve konforlu olduğunu ifade ettiler.



Asfalt ihtiyacına hızlı bir şekilde çözüm üretmesinden dolayı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür eden Umurbey Mahalle Muhtarı Osman Önal, "Öncelikle Başkanımız Ekrem Yüce'ye mahallemizin asfalt ihtiyacına hızlı bir şekilde çözüm üretmesinden dolayı teşekkür ederiz. Biz yolların bozukluğundan dolayı gece vakti yola çıkmaya korkardık. Yenilenen yolumuzla artık daha güvenli bir şekilde yolculuk edebiliyoruz. İlçe merkezine ve şehir merkezine daha hızlı bir şekilde gidip gelerek zamanda da tasarruf ediyoruz" dedi.



Çok uzun zamandır yollardan sıkıntı çektiklerini belirten Akdoğan Mahalle Muhtarı Erdal Üstün, "Biz çiftçilikle geçimini sağlayan insanlarız ve yol bizim için fazlasıyla önem arz ediyor. Çok uzun zamandır bozuk olan yollarımızdan dolayı sıkıntılar çektik. Başkanımız Ekrem Yüce'ye bu derdimizi dile getirdikten kısa bir süre sonra bize derman oldu. Yenilenen yollardan sadece kendi mahallem değil, geçiş yolu üzerinde bir mahalle olduğumuz için yaklaşık 14 mahalle etkilendi. Bölgede bulunan bütün mahalleler yenilenen yoldan dolayı çok memnunlar. Bizim yanımızda olan ve sorunlarımıza her zaman anında cevap veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye şahsım ve mahallelerimiz adına teşekkür ederim" diye konuştu.



Bozuk yollardan dolayı araçlarının zarar gördüğünü söyleyen Ceceler Mahalle Muhtarı Adil Keskin, "Çok uzun zamandır bozuk olan mahalle yollarımızın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye söyledikten kısa süre içerisinde yenilenmesi mahalle sakinlerimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Yolların bozuk olması nedeniyle hem araçlarımız zarar görüyordu hem can güvenliğimiz tehlikeye giriyordu. Bu nedenle bizim yanımızda olan ve derdimize derman olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA