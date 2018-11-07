Geyve'deki Uyuşturucu Operasyonu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma İstihbarat Timleri ve Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İ.N'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Kozan Mahallesi'nde ikamet eden İ.N'nin ev ve eklentilerine operasyon düzenlemiş, narkotik köpeği Rüzgar'la yapılan aramada, zulalara gizlenmiş halde 2,990 gram esrar, 263 kök kenevir, 100 gram kenevir tohumu, tabanca ve 40 fişek ele geçirilmişti.