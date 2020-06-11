Geyve'deki Atapaşa Camisi'nin süslemeleri yenileniyor Sakarya'nın Geyve ilçesindeki Atapaşa Camisi'nin süslemeleri nakkaş Cem Kaya tarafından yenileniyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki Atapaşa Camisi'nin süslemeleri nakkaş Cem Kaya tarafından yenileniyor.

Hayırsever bir vatandaş tarafından masrafı karşılanan tezyin çalışmalarını yürüten Nakkaş Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yaşında babasının yanında başladığı bu mesleği yaptığını 26 yıldır yaptığını belirtti.

Babası Mehmet Kaya'nın uzun süre Vakıflar Genel Müdürlüğü Eski Eserler Onarım Amirliği görevinde bulunduğunu anlatan Kaya, "Emekli olduktan sonra kendi işimizi kurduk. Elimden geldikçe Osmanlı'dan kalan bu sanatı layıkıyla yapmaya çalışıyorum ve kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Kaya, bugüne kadar 126 cami, 4 kilise ve 6 sinagogda süsleme işi yaptığını aktararak, camilerde yazıları, ayetleri lale ve papatya motifleriyle süslediğini ve pencerelere taç yaptığını kaydetti.

Kaynak: AA