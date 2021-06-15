Geyve'de yasa dışı ekilen 6 bin 785 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Geyve'de yasa dışı ekilen 6 bin 785 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi

Geyve'de yasa dışı ekilen 6 bin 785 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi
Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 6 bin 785 kök haşhaş bitkisinin ele geçirildiği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 6 bin 785 kök haşhaş bitkisinin ele geçirildiği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, drone ile yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda Sekiharman Mahallesi'nde yasa dışı haşhaş ekimi yapıldığını tespit etti.

Arazinin H.Ü'ye ait olduğunu belirleyen jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 6 bin 785 kök haşhaş bitkisine el koydu.

H.Ü. ise gözaltına alındı.

Geyve'de yasa dışı ekilen 6 bin 785 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi
Geyve'de yasa dışı ekilen 6 bin 785 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi
Geyve'de yasa dışı ekilen 6 bin 785 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi
Geyve'de yasa dışı ekilen 6 bin 785 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

Son dakika... ANKARA'DA SELE KAPILAN 64 KOYUN TELEF OLDU
Son dakika... ANKARA'DA SELE KAPILAN 64 KOYUN TELEF OLDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü ziyaretinde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü ziyaretinde konuştu Açıklaması
SOKAK HAYVANLARINI BESLERKEN SALDIRIYA UĞRADI; ÇENESİ KIRILDI
SOKAK HAYVANLARINI BESLERKEN SALDIRIYA UĞRADI; ÇENESİ KIRILDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Bülent Turan Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Seren Serengil Burak Yamantürk
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Geyve'de yasa dışı ekilen 6 bin 785 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 11:51:59. #1.13#

title