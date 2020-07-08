Geyve'de yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.
08.07.2020 10:31 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:18
Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.
Kozan Mahallesi'nde vatandaşlar, mahalle meydanında kanadı kırık ve kafasından yaralı leylek buldu.
Vatandaşlar durumu Tarım Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Sakarya Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Yaralı leyleği vatandaşlardan teslim alan ekipler, leyleğin tedavisi sonrası doğaya salınacağını belirtti.
Kaynak: AA