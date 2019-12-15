Geyve'de traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı
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Geyve'de traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

15.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:08
Geyve'de traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı

'nın ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Boğazköy Mahallesinden Doğançay Mahallesine giden İbrahim Genç yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, yoldan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Genç, olay yerine gelen ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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