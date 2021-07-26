Geyve'de tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Geyve'de tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Geyve'de tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

D-650 kara yolunda Bilecik istikametinde seyreden A.Ö. idaresindeki FX-300-YK yabancı plakalı otomobil, Örencik Mahallesi mevkisinde önünde seyreden 34 VT 7771 plakalı tıra çarptı.

Otomobil sürücüsü ile araçta bulunan biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre yoğunluğun yaşandığı kara yolundaki ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

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