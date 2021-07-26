Geyve'de tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.
D-650 kara yolunda Bilecik istikametinde seyreden A.Ö. idaresindeki FX-300-YK yabancı plakalı otomobil, Örencik Mahallesi mevkisinde önünde seyreden 34 VT 7771 plakalı tıra çarptı.
Otomobil sürücüsü ile araçta bulunan biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre yoğunluğun yaşandığı kara yolundaki ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş