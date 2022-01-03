Geyve'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
AA / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir kişi silahlı saldırıda yaralandı.
GEYVE, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir kişi silahlı saldırıda yaralandı.
Geyve Kapalı Pazar Yeri tuvaletinde E.K'ye (35) kimliği belirsiz kişilerce ateş edildi.
Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan E.K, sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden araçla uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.???????
AA / İsmail Timur Çetintaş - Son Dakika Haberleri
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