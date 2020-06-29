Geyve'de silahlı kavga: 1 yaralı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde, eniştesini silahla yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
29.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:26
Sakarya'nın Geyve ilçesinde, eniştesini silahla yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi'nde Ş.Ö, eniştesi C.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.Ö. tüfekle eniştesini yaraladı.
Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince av tüfeğiyle yakalandı.
Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA