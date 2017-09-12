Geyve'de Orman Yangını

SAKARYA'nın Geyve İlçesi Alıplar ile Çine Mahallesi'ndeki çamlık alanda bugün saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle şiddetini artırırken ekipler yangına müdahale etmeye başladı.



Yangın söndürme çalışmalarına Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerin yanı sıra bölge sakinleri de destek verdi. Yangın yaklaşık 10 hektar ormanlık alanda etkili oluyor. - Sakarya