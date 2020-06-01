Geyve'de market yangını Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir markette çıkan yangın sonucu hasar oluştu.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir markette çıkan yangın sonucu hasar oluştu.

Alınan bilgilere göre gece saatlerinde Orhaniye Mahallesi Güney Sokak'taki 4 katlı binanın girişinde bulunan Salih Poyraz'a ait markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken marketin içinde bulunan tüp patladı ve yangın marketin üstündeki katlara da sıçradı.

Binanın boşaltılmasının ardından itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası kontrol altına alınan yangında, 4 katlı binanın alt katında bulunan market ve üstündeki katlarda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA