Geyve'de kaçak elektrik operasyonu
Sakarya'nın Geyve ilçesinde kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 160 konutun elektriği kesildi.
01.07.2020 16:03 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:22
Sakarya'nın Geyve ilçesinde kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 160 konutun elektriği kesildi.
Alınan bilgiye göre, Çeltikler Mahallesi'nde kaçak elektrik kullanıldığının tespit edilmesi üzerine SEDAŞ ekipleri, güvenlik güçleri eşliğinde kontrollerde bulundu.
Yapılan incelemelerde 160 konutun elektriği kesilerek, sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA